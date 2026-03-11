كوريا الشمالية تندد بهجمات إسرائيل والولايات المتحدة "غير المشروعة" على إيران

وبينت أن بيونغ يانغ أكدت دعمها لاختيار الشعب الإيراني للزعيم الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، الذي عين مؤخرا في المنصب خلفا لوالده الذي قُتل في الضربات الأولى التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد.
