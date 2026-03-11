الأربعاء 2026-03-11 04:34 ص

كوريا الشمالية تندد بهجمات إسرائيل والولايات المتحدة "غير المشروعة" على إيران

الأربعاء، 11-03-2026 03:03 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الثلاثاء أن بيونغ يانغ تندد بشدة بالهجمات "غير المشروعة" التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وبينت أن بيونغ يانغ أكدت دعمها لاختيار الشعب الإيراني للزعيم الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، الذي عين مؤخرا في المنصب خلفا لوالده الذي قُتل في الضربات الأولى التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد.

 
 


