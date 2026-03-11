كوريا الشمالية تندد بهجمات إسرائيل والولايات المتحدة "غير المشروعة" على إيران

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الثلاثاء أن بيونغ يانغ تندد بشدة بالهجمات "غير المشروعة" التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

