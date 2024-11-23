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كوريا الشمالية تهدد باتخاذ إجراءات عسكرية فورية

رئيس كوريا الشمالية
رئيس كوريا الشمالية
السبت، 23-11-2024 07:47 م
الوكيل الإخباري-   نددت كوريا الشمالية، اليوم السبت، بالتدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في الآونة الأخيرة، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات فورية إذا لزم الأمر للدفاع عن نفسها.اضافة اعلان


وأجرت الدول الثلاث قبل أيام مناورات مشتركة استمرت 3 أيام، وأطلق عليها اسم "حافة الحرية"، وشاركت فيها طائرات مقاتلة وطائرات دورية بحرية، فضلًا عن حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن التي تعمل بالطاقة النووية.
 
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