كوريا الشمالية تهدد باتخاذ إجراءات عسكرية فورية

وأجرت الدول الثلاث قبل أيام مناورات مشتركة استمرت 3 أيام، وأطلق عليها اسم "حافة الحرية"، وشاركت فيها طائرات مقاتلة وطائرات دورية بحرية، فضلًا عن حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن التي تعمل بالطاقة النووية.
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