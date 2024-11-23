كوريا الشمالية تهدد باتخاذ إجراءات عسكرية فورية

07:47 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/711099 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نددت كوريا الشمالية، اليوم السبت، بالتدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في الآونة الأخيرة، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات فورية إذا لزم الأمر للدفاع عن نفسها. اضافة اعلان





وأجرت الدول الثلاث قبل أيام مناورات مشتركة استمرت 3 أيام، وأطلق عليها اسم "حافة الحرية"، وشاركت فيها طائرات مقاتلة وطائرات دورية بحرية، فضلًا عن حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن التي تعمل بالطاقة النووية.