كوريا الشمالية تهدد واشنطن

وأضافت الوزارة في بيان "إن الواقع يؤكد أن كوريا الشمالية يجب أن تواجه الولايات المتحدة بأشد الإجراءات المضادة بشكل كامل طالما أنها ترفض الإقرار بسيادة ومصالح البلاد الأمنية وهذا هو الخيار الأفضل للتعامل معها".
وجاء ذلك، بعد أيام قليلة من وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأنه "رجل ذكي" وتعبيره عن نيته في التواصل مرة أخرى معه.
وأشارت وزارة الخارجية إلى مناورة جوية مشتركة استمرت 4 أيام بين سيئول وواشنطن في قاعدة جوية في وونجو بكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مناورة جوية ثلاثية شاركت فيها اليابان أيضا مؤخرا، ووصفتها بأنها "تحدٍ خطير" للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.
وحذرت الوزارة من أن "مثل هذه التحركات ستستلزم رد فعل مضاد"، مضيفة أن البلاد "لن تسمح باختلال التوازن في القوة، وستتخذ أقوى إجراء مضاد للدفاع عن حقها السيادي ومصالحها الأمنية وضمان السلام والاستقرار في المنطقة بشكل كامل".
وكانت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية قالت بوقت سابق إن ترامب قد يسعى إلى الحوار مع زعيم كوريا الشمالية.
وأضافت أن ترامب قد يسعى إلى "صفقة صغيرة" بخصوص البرنامج النووي الكوري الشمالي بدلا من محادثات نزع السلاح النووي.
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