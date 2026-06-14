الأحد 2026-06-14 02:16 ص

كوريا الشمالية: مسألة نزع السلاح النووي "حُسمت بشكل لا رجعة فيه"

علم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية
 
الأحد، 14-06-2026 02:07 ص
الوكيل الإخباري-   قالت كوريا الشمالية إن مسألة نزع السلاح النووي "حُسمت بشكل لا رجعة فيه"، وذلك في الوقت الذي نددت فيه بالمحادثات التي عقدتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة حول الردع النووي.اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله "الخطاب العبثي الذي تطلقه الولايات المتحدة والقوات التابعة لها ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتعاونهما في تشكيل تهديد نووي لها، لن يؤثر أبدا على الموقف النهائي الذي لا رجعة فيه لكوريا الشمالية باعتبارها دولة حائزة لأسلحة نووية".

وأضاف البيان "نزع السلاح النووي هو مسألة حُسمت بشكل لا رجعة فيه".

وناقش مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي سبل تعزيز الردع النووي والاستعداد لمواجهة برنامج الأسلحة المتنامي لكوريا الشمالية خلال محادثات عقدت في سول في إطار المجموعة الاستشارية النووية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم كوريا الشمالية

عربي ودولي كوريا الشمالية: مسألة نزع السلاح النووي "حُسمت بشكل لا رجعة فيه"

وظائف

وظائف وظائف شاغرة للأردنيين - تفاصيل

الحارس القطري محمود أبو ندى

عربي ودولي لقطة مؤثرة لحارس منتخب قطر بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة سويسرا

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 14-6-2026

ارشيفية

عربي ودولي غارة إسرائيلية على النبطية واعتراضات جوية بالجليل الأعلى

ارشيفية

عربي ودولي مسؤولون إسرائيليون: الانسحاب من جنوب لبنان غير مطروح حاليا

كيف تشاهد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟

عربي ودولي كيف تشاهد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟

علم اليمن

عربي ودولي 18 وفاة وآلاف الإصابات بحمى الضنك في اليمن منذ بداية 2026



 
 






الأكثر مشاهدة

 