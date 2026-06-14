كوريا الشمالية: مسألة نزع السلاح النووي "حُسمت بشكل لا رجعة فيه"

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله "الخطاب العبثي الذي تطلقه الولايات المتحدة والقوات التابعة لها ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتعاونهما في تشكيل تهديد نووي لها، لن يؤثر أبدا على الموقف النهائي الذي لا رجعة فيه لكوريا الشمالية باعتبارها دولة حائزة لأسلحة نووية".
وأضاف البيان "نزع السلاح النووي هو مسألة حُسمت بشكل لا رجعة فيه".
وناقش مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي سبل تعزيز الردع النووي والاستعداد لمواجهة برنامج الأسلحة المتنامي لكوريا الشمالية خلال محادثات عقدت في سول في إطار المجموعة الاستشارية النووية.
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