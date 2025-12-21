الأحد 2025-12-21 07:18 م

كوريا الشمالية: يجب كبح جموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية

ل
أرشيفية
الأحد، 21-12-2025 07:02 م

الوكيل الإخباري- أكدت كوريا الشمالية أن طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية يجب "كبحه تماما" بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في السياسة الخارجية بكوريا الشمالية قوله إن اليابان تظهر نية صريحة لامتلاك أسلحة نووية، مستشهدا بتصريحات يابانية تدعو إلى مراجعة ما يعرف بالمبادئ الثلاثة غير النووية.

اضافة اعلان


وأضافت الوكالة أن طوكيو كثفت في الآونة الأخيرة مثل هذه التصريحات، ولا سيما عقب موافقة الولايات المتحدة على طلب تقدمت به كوريا الجنوبية لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، معتبرة أن ذلك يعكس تغيرا في الخطاب الأمني الياباني ويثير مخاوف إقليمية.


وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات في شرق آسيا، وسط نقاشات متزايدة حول قضايا التسلح والأمن الإقليمي.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الكرك تحيي ذكرى شهداء القلعة بفعالية وطنية ومشاركة واسعة

أخبار محلية الكرك تحيي ذكرى شهداء القلعة بفعالية وطنية ومشاركة واسعة

ل

عربي ودولي كوريا الشمالية: يجب كبح جموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية

"تجارة الأردن" تشارك باجتماع اتحاد الغرف العربية

أخبار محلية "تجارة الأردن" تشارك باجتماع اتحاد الغرف العربية

مصر والسعودية تستعدان لتشغيل أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة

عربي ودولي مصر والسعودية تستعدان لتشغيل أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة

ل

فلسطين استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال شرق غزة

الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية تابعة لـ"داعش" في ريف دمشق

عربي ودولي الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية تابعة لـ"داعش" في ريف دمشق

ل

أخبار محلية حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية

وزارة الزراعة تنفذ مئات آبار الحصاد المائي في محافظة المفرق

أخبار محلية وزارة الزراعة تنفذ مئات آبار الحصاد المائي في محافظة المفرق



 






الأكثر مشاهدة