كوريا الشمالية: يجب كبح جموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية

الوكيل الإخباري- أكدت كوريا الشمالية أن طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية يجب "كبحه تماما" بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.



ونقلت الوكالة عن مسؤول في السياسة الخارجية بكوريا الشمالية قوله إن اليابان تظهر نية صريحة لامتلاك أسلحة نووية، مستشهدا بتصريحات يابانية تدعو إلى مراجعة ما يعرف بالمبادئ الثلاثة غير النووية.

وأضافت الوكالة أن طوكيو كثفت في الآونة الأخيرة مثل هذه التصريحات، ولا سيما عقب موافقة الولايات المتحدة على طلب تقدمت به كوريا الجنوبية لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، معتبرة أن ذلك يعكس تغيرا في الخطاب الأمني الياباني ويثير مخاوف إقليمية.



وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات في شرق آسيا، وسط نقاشات متزايدة حول قضايا التسلح والأمن الإقليمي.