كوريا الشمالية: يجب كبح طموح اليابان في امتلاك أسلحة نووية

الوكيل الإخباري- قالت كوريا الشمالية إن طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية ينبغي "كبحه تماما"، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.





وذكرت الوكالة نقلا عن مسؤول السياسة الخارجية في كوريا الشمالية أن اليابان تظهر نية امتلاك أسلحة نووية بشكل صريح بقولها إنها بحاجة إلى مراجعة المبادئ الثلاثة غير النووية.

