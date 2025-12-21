كوريا الشمالية: يجب كبح طموح اليابان في امتلاك أسلحة نووية

وذكرت الوكالة نقلا عن مسؤول السياسة الخارجية في كوريا الشمالية أن اليابان تظهر نية امتلاك أسلحة نووية بشكل صريح بقولها إنها بحاجة إلى مراجعة المبادئ الثلاثة غير النووية.
