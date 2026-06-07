كوسوفو تنظم ثالث انتخابات خلال 16 شهرًا

ووفقا لقناة "يورونيوز" الأوروبية، يشارك في الانتخابات أكثر من 900 مرشح يمثلون 17 حزبا سياسيا و3 تحالفات انتخابية، للتنافس على 120 مقعدا في البرلمان، فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 2.1 مليون ناخب داخل البلاد وخارجها.
وتأتي هذه الانتخابات بعد فشل القوى السياسية في التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيسة السابقة فيوسا عثماني، التي انتهت فترة ولايتها في 4 نيسان الماضي، ضمن المهلة الدستورية، ما أدى إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
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