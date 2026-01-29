الخميس 2026-01-29 08:35 ص

كولومبيا تبحث عن طائرة مفقودة تقل 15 شخصا

طائرة مدنية
طائرة مدنية
 
الخميس، 29-01-2026 06:53 ص
الوكيل الإخباري-   قالت شركة الطيران الكولومبية الحكومية (ساتينا) إن السلطات الجوية والعسكرية أطلقت الأربعاء عملية للبحث عن طائرة تجارية صغيرة تقل 15 شخصا، بينهم 13 راكبا وطاقم مكون من فردين، بعد أن فقدت الاتصال بها أثناء تحليقها في شمال شرق البلاد.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان "أبلغت الرحلة رقم (إن.إس.إي 8849)، والتي أقلعت في قرابة الساعة 11:42 صباحا وكان من المقرر أن تهبط في قرابة الساعة 12:05 ظهرا، عن آخر اتصال لها مع مراقبة الحركة الجوية في الساعة 11:54 صباحا اليوم".

وذكرت صحيفة (إل تيمبو) أن نائبا برلمانيا يدعى ديوخينيس كينتيرو ومرشحا في انتخابات الكونغرس المقررة في آذار يدعى كارلوس سالسيدو من بين ركاب الطائرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم العراق

فن ومشاهير وفاة فنان عراقي شهير

الضباب يلف مناطق واسعة من المملكة والأمن يوجّه تحذيراته للمواطنين

أخبار محلية الضباب يلف مناطق واسعة من المملكة والأمن يوجّه تحذيراته للمواطنين

3 إصابات متوسطة في حادثي تصادم خلال 24 ساعة

أخبار محلية 3 إصابات متوسطة في حادثي تصادم خلال 24 ساعة

بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 1807 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 560 طنا، والورقيات 255 طنا. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف ا

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

حاملة الطائرات الأميركية

عربي ودولي ترامب يدرس قصف إيران لدعم احتجاجات جديدة

لماذا تضعف ذاكرتنا مع التقدم في العمر؟

طب وصحة لماذا تضعف ذاكرتنا مع التقدم في العمر؟

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي سي إن إن: ترامب يدرس شن هجوم على إيران بعد فشل محادثات بشأن برنامجها النووي

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 






الأكثر مشاهدة