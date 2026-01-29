كولومبيا تبحث عن طائرة مفقودة تقل 15 شخصا

06:53 ص

الوكيل الإخباري- قالت شركة الطيران الكولومبية الحكومية (ساتينا) إن السلطات الجوية والعسكرية أطلقت الأربعاء عملية للبحث عن طائرة تجارية صغيرة تقل 15 شخصا، بينهم 13 راكبا وطاقم مكون من فردين، بعد أن فقدت الاتصال بها أثناء تحليقها في شمال شرق البلاد. اضافة اعلان





وقالت الشركة في بيان "أبلغت الرحلة رقم (إن.إس.إي 8849)، والتي أقلعت في قرابة الساعة 11:42 صباحا وكان من المقرر أن تهبط في قرابة الساعة 12:05 ظهرا، عن آخر اتصال لها مع مراقبة الحركة الجوية في الساعة 11:54 صباحا اليوم".



وذكرت صحيفة (إل تيمبو) أن نائبا برلمانيا يدعى ديوخينيس كينتيرو ومرشحا في انتخابات الكونغرس المقررة في آذار يدعى كارلوس سالسيدو من بين ركاب الطائرة.

