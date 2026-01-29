كولومبيا تبحث عن طائرة مفقودة تقل 15 شخصا

وقالت الشركة في بيان "أبلغت الرحلة رقم (إن.إس.إي 8849)، والتي أقلعت في قرابة الساعة 11:42 صباحا وكان من المقرر أن تهبط في قرابة الساعة 12:05 ظهرا، عن آخر اتصال لها مع مراقبة الحركة الجوية في الساعة 11:54 صباحا اليوم".
وذكرت صحيفة (إل تيمبو) أن نائبا برلمانيا يدعى ديوخينيس كينتيرو ومرشحا في انتخابات الكونغرس المقررة في آذار يدعى كارلوس سالسيدو من بين ركاب الطائرة.
