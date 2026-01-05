كولومبيا تعزز حدودها مع فنزويلا بأكثر من 30 ألف جندي

ودعت كولومبيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، على خلفية ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي" على فنزويلا.
