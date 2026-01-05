كولومبيا تعزز حدودها مع فنزويلا بأكثر من 30 ألف جندي

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانتشيث، أن أكثر من 30 ألف جندي متمركزون على طول حدود البلاد مع فنزويلا.

ولفت إلى أن القوات تعطي الأولوية لمناطق تتمركز فيها منظمات تهريب المخدرات.