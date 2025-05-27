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كولومبيا تعين أول سفير لها في فلسطين

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 10:29 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت كولومبيا، اليوم الثلاثاء، تعيين أول سفير لها لدى دولة فلسطين، وذلك بعد نحو عام على إعلانها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

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وبحسب وكالة الأنباء الكولومبية"أنكول"، أكدت وزارة الخارجية الكولومبية، في بيان، أنه تم أمس الاثنين تعيين خورخي إيفان أوسبينا، كأول سفير لكولومبيا في دولة فلسطين.


وقال السفير الجديد، أنّه سيتعيّن عليه التنسيق مع إسرائيل والعمل معها لتحديد الخطوات المطلوبة لتمكين السفارة الكولومبية من ممارسة عملها من رام الله.


وشدد على أن بلاده تعترف بالدولة الفلسطينية، وتؤمن بضرورة تعايشها إلى جانب إسرائيل.


وعلى صعيد آخر، قال أوسبينا إن بلاده "مستعدة لاستقبال آلاف الجرحى الفلسطينيين" الذين أُصيبوا خلال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى أن كولومبيا تولي اهتماما خاصا لعلاج الأطفال الذين أُصيبوا في الغارات الإسرائيلية، لكنه لم يوضح آلية إجلاء المرضى إلى كولومبيا أو الطريقة التي يمكن من خلالها للعائلات الفلسطينية تقديم طلبات للعلاج.


وأكد السفير الكولومبي الجديد أن العالم لا يمكنه أن يغض الطرف عن معاناة المدنيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنه لا يجوز أن يموت الناس جوعا، وأن عليهم أن يتلقوا رعاية طبية فورية، مع ضرورة العمل على تأهيلهم.


وأعلن الرئيس اليساري غوستافو بيترو، في أيار 2024 قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

 

بترا

 
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