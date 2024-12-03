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كولومبيا.. 12 قتيلا في معارك بين مسلحين حول حقول "الكوكا"

ت
أرشيفية
الثلاثاء، 03-12-2024 09:14 ص

الوكيل الإخباري - قتل 12 شخصا على الأقل في جنوب غرب كولومبيا في معارك تدور منذ السبت الماضي بين فصيلين منشقين عن حركة التمرد السابقة "فارك" (القوات المسلحة الثورية الكولومبية).

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وقال يوفاني كورتيس، المسؤول في بلدية بويرتو غوزمان، في تصريح: "قتل 12 شخصا في المعارك الدائرة منذ 30 نوفمبر" في مقاطعة بوتومايو.


من جانبه قال مصدر عسكري إن الاشتباكات تدور بين مسلحين يقودهم كالاركا الذي يجري حاليا مفاوضات سلام مع الحكومة، وعناصر من "سيغوندا ماركيتاليا".

وفي بوتومايو، المنطقة الحدودية مع الإكوادور، تتنافس هاتان المجموعتان المسلحتان للسيطرة على حقول الكوكا، المكون الرئيسي لمخدر الكوكايين.


يشار إلى أن كالاركا هو أحد كبار قادة فصيل حرب العصابات الذي يجري مفاوضات سلام مع السلطات الكولومبية منذ أكتوبر 2023.


وتواجه "سيغوندا ماركيتاليا" انقسامات داخلية حول قيادتها خلال محادثاتها مع حكومة الرئيس جوستافو بيترو.


ويحاول بيترو، أول رئيس يساري لكولومبيا، نزع فتيل الصراع المسلح المستمر منذ ستة عقود من خلال إجراء محادثات سلام مع مختلف الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية.

 

RT

 
gnews

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