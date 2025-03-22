كوهين: لبيد غير مسؤول وخصم لإسرائيل

10:11 م

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الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد غير مسؤول وخصم للدولة، ويجب التحقيق معه بتهمة التحريض على الفتنة. اضافة اعلان





وأضاف أن لبيد الذي اعترف أنه لا يفهم شيئا بالاقتصاد يتضح أيضا أنه لا يفهم شيئا في الديمقراطية.