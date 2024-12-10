كيربي : يجب محاسبة الأسد

كما أوضح أن بلاده لا تتخذ موقفا في الوقت الراهن من تكليف المهندس محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة في سوريا.
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