كيربي : يجب محاسبة الأسد

02:34 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/712856 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال منسق السياسات الإستراتيجية والاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الولايات المتحدة ترى ضرورة محاسبة الرئيس السوري السابق بشار الأسد على سنوات من انتهاكاته ضد الشعب السوري. اضافة اعلان





كما أوضح أن بلاده لا تتخذ موقفا في الوقت الراهن من تكليف المهندس محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة في سوريا.