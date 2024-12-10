 
الثلاثاء 2024-12-10 03:59 ص
 

كيربي : يجب محاسبة الأسد

كيربي
كيربي
الثلاثاء، 10-12-2024 02:34 ص
الوكيل الإخباري-   قال منسق السياسات الإستراتيجية والاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الولايات المتحدة ترى ضرورة محاسبة الرئيس السوري السابق بشار الأسد على سنوات من انتهاكاته ضد الشعب السوري.اضافة اعلان


كما أوضح أن بلاده لا تتخذ موقفا في الوقت الراهن من تكليف المهندس محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة في سوريا.
 
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