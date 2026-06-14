كيف تشاهد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟

ويسعى "أسود الأطلس" إلى تحقيق بداية قوية أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، في مجموعة تضم أيضا منتخبي إسكتلندا وهايتي.
وتنقل المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنوات beIN Sports، المالكة الحصرية لحقوق بث منافسات كأس العالم 2026، فيما سيكون بإمكان الجماهير داخل المغرب متابعة اللقاء مجانا عبر البث الأرضي للقناة الرياضية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية (TNT).
ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم السبت عند الساعة 23:00 بتوقيت المغرب، فيما تقام عند الساعة 01:00 فجر الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
ويخوض المنتخب المغربي مشاركته السابعة في نهائيات كأس العالم، بعدما خاض 23 مباراة في النسخ السابقة من البطولة.
-
أخبار متعلقة
-
كوريا الشمالية: مسألة نزع السلاح النووي "حُسمت بشكل لا رجعة فيه"
-
لقطة مؤثرة لحارس منتخب قطر بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة سويسرا
-
غارة إسرائيلية على النبطية واعتراضات جوية بالجليل الأعلى
-
مسؤولون إسرائيليون: الانسحاب من جنوب لبنان غير مطروح حاليا
-
18 وفاة وآلاف الإصابات بحمى الضنك في اليمن منذ بداية 2026
-
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026
-
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب منطقة جيريرو بالمكسيك
-
الشرع: ما يشاع عن دخول سورية إلى لبنان غير صحيح