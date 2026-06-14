الأحد 2026-06-14 02:16 ص

كيف تشاهد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟

كيف تشاهد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟
ارشيفية
 
الأحد، 14-06-2026 12:41 ص
الوكيل الإخباري-   تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب المغرب ومنتخب البرازيل ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026، في لقاء يقام على ملعب ميتلايف ستاديوم.اضافة اعلان


ويسعى "أسود الأطلس" إلى تحقيق بداية قوية أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، في مجموعة تضم أيضا منتخبي إسكتلندا وهايتي.

وتنقل المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنوات beIN Sports، المالكة الحصرية لحقوق بث منافسات كأس العالم 2026، فيما سيكون بإمكان الجماهير داخل المغرب متابعة اللقاء مجانا عبر البث الأرضي للقناة الرياضية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية (TNT).

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم السبت عند الساعة 23:00 بتوقيت المغرب، فيما تقام عند الساعة 01:00 فجر الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويخوض المنتخب المغربي مشاركته السابعة في نهائيات كأس العالم، بعدما خاض 23 مباراة في النسخ السابقة من البطولة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم كوريا الشمالية

عربي ودولي كوريا الشمالية: مسألة نزع السلاح النووي "حُسمت بشكل لا رجعة فيه"

وظائف

وظائف وظائف شاغرة للأردنيين - تفاصيل

الحارس القطري محمود أبو ندى

عربي ودولي لقطة مؤثرة لحارس منتخب قطر بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة سويسرا

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 14-6-2026

ارشيفية

عربي ودولي غارة إسرائيلية على النبطية واعتراضات جوية بالجليل الأعلى

ارشيفية

عربي ودولي مسؤولون إسرائيليون: الانسحاب من جنوب لبنان غير مطروح حاليا

كيف تشاهد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟

عربي ودولي كيف تشاهد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟

علم اليمن

عربي ودولي 18 وفاة وآلاف الإصابات بحمى الضنك في اليمن منذ بداية 2026



 
 






الأكثر مشاهدة

 