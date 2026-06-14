كيف تشاهد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟

12:41 ص

الوكيل الإخباري- تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب المغرب ومنتخب البرازيل ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026، في لقاء يقام على ملعب ميتلايف ستاديوم. اضافة اعلان





ويسعى "أسود الأطلس" إلى تحقيق بداية قوية أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، في مجموعة تضم أيضا منتخبي إسكتلندا وهايتي.



وتنقل المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنوات beIN Sports، المالكة الحصرية لحقوق بث منافسات كأس العالم 2026، فيما سيكون بإمكان الجماهير داخل المغرب متابعة اللقاء مجانا عبر البث الأرضي للقناة الرياضية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية (TNT).



ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم السبت عند الساعة 23:00 بتوقيت المغرب، فيما تقام عند الساعة 01:00 فجر الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



ويخوض المنتخب المغربي مشاركته السابعة في نهائيات كأس العالم، بعدما خاض 23 مباراة في النسخ السابقة من البطولة.





