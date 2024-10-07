كيف سيحتفل بوتين بعيد ميلاده الـ72؟

وكما في السنوات السابقة، من المقرر أن يحتفل الرئيس بوتين بعيد ميلاده في مقر عمله. وفي قاعدة عامة؛ يبدأ بوتين تلقي التهاني من الزعماء الأجانب ببرقيات ومكالمات هاتفية في الصباح.
في النصف الأول من اليوم، من المقرر أن يعقد بوتين عدداً من اجتماعات العمل الخاصة، وفي المساء من المقرر أن يلتقي رؤساء الدول الأعضاء في «رابطة الدول المستقلة»، الذين سيصلون إلى موسكو قبيل قمة «الرابطة» المقررة غداً.
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