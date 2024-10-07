كيف سيحتفل بوتين بعيد ميلاده الـ72؟

الوكيل الإخباري- يحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الاثنين)، بعيد ميلاده الـ72، وللمرة الـ21 وهو في منصب الرئاسة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية «تاس».



وكما في السنوات السابقة، من المقرر أن يحتفل الرئيس بوتين بعيد ميلاده في مقر عمله. وفي قاعدة عامة؛ يبدأ بوتين تلقي التهاني من الزعماء الأجانب ببرقيات ومكالمات هاتفية في الصباح.

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