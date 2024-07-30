كيف علق حزب الله على التهديدات الاسرائيلية بالاجتياح البري ؟

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الوكيل الإخباري- صرح مصدر قيادي في حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء بأن الحزب سوف يرد حتماً على أي اعتداء إسرائيلي على لبنان.



يأتي ذلك بينما كلف المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتحديد كيفية وتوقيت مهاجمة "حزب الله"، على خلفية حادثة مجدل شمس.



وأضاف القيادي في حزب الله أن "قيادة المقاومة هي من تحدد شكل وحجم الرد على أي عدوان محتمل"، مشدداً على أنها في حالة "جهوزية كاملة".



وفيما يخص تهديدات إسرائيل بالاجتياح البري، قال القيادي في حزب الله إنهم لا يتوقعون حدوث ذلك، لافتاً إلى أن "أي اجتياح بري للبنان سيكون حافزاً لوضع أقدامنا في الجليل".



وأوضح القيادي في حزب الله أن الموفدين أبلغوا الحزب بعدم الرد على الضربة الإسرائيلية المرتقبة، لكن قيادة الحزب رفضت ذلك، لافتاً إلى أنهم يأخذون التهديد الإسرائيلي على محمل الجد، "وأعددنا له كامل العدة".



وأشار القيادي إلى أن حزب الله قادر على قصف المنشآت العسكرية في حيفا والجولان ورامات ديفيد بشكل قاسٍ وعنيف.



وأمس الاثنين، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل سترد بطريقة مختلفة عما كان عليه الوضع منذ بداية المواجهة مع حزب الله، وأنها "تستعد لأيام من القتال".



من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المجلس المصغر حدد الهدف الذي ستتم مهاجمته في لبنان وإن التقديرات ترجح أن يكون محدوداً لكن بتأثير قوي.



والسبت الماضي، قُتل 12 شخصاً من الطائفة الدرزية، معظمهم أطفال، وأُصيب نحو 40 آخرين جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وبينما اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بالوقوف وراء الهجوم وهدد بالرد عليه، نفى الحزب مسؤوليته عن ذلك.



وأمس الاثنين، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) رسالة مصورة قالت إنها موجهة إلى المقاومة اللبنانية، وتضمنت عرضاً لآليات ومدرعات الاحتلال الإسرائيلي المدمرة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وتضمن المقطع كذلك رسالة وجهتها "القسام" إلى المقاومة الإسلامية في لبنان قالت فيها: "هذه مدرعات غالانت التي تخرج من رفح، ونحن على يقين أنكم ستكملون المهمة".



وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي لبنانية في الجنوب، وكذلك هضبة الجولان السورية، فضلاً عن الأراضي الفلسطينية.



ويتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفاً يومياً مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

