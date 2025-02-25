كيم جونغ أون: الأسلحة دون أيديولوجية مجرد "قطع حديدية"‭

وشدد تصريحات الزعيم الكوري الشمالي، التي أدلى بها في جامعة كيم إيل سونغ للسياسة، على الولاء للوطن خلال حديثه مع نخبة الفرق العسكرية.
وقال كيم جونغ أون إن الجيش الكوري الشمالي يسعى إلى أن يصبح الأقوى في العالم، وإن تركيز هذه المهمة يجب أن ينصب "على المزايا السياسية والأيديولوجية والروحية والأخلاقية لجيش الحزب والشعب"، وفقا لرويترز.
وأضاف أن "الأسلحة دون أيديولوجية مجرد قطع حديدية.. وبناء الجيش ينبغي أن يمنح الأولوية دائما وبشكل كامل لجعل الجيش قويا سياسيا وأيديولوجيا وأخلاقيا".
سكاي نيوز
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