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كيم جونغ أون: الأسلحة دون أيديولوجية مجرد "قطع حديدية"‭

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الثلاثاء، 25-02-2025 09:30 ص
الوكيل الإخباري-  نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية ‬‬الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن الزعيم كيم جونغ أون قوله إن بلاده قطعت شوطا طويلا لبناء جيش قوي مشيرا إلى أن "الأسلحة دون أيديولوجية مجرد قطع حديدية".اضافة اعلان


وشدد تصريحات الزعيم الكوري الشمالي، التي أدلى بها في جامعة كيم إيل سونغ للسياسة، على الولاء للوطن خلال حديثه مع نخبة الفرق العسكرية.

وقال كيم جونغ أون إن الجيش الكوري الشمالي يسعى إلى أن يصبح الأقوى في العالم، وإن تركيز هذه المهمة يجب أن ينصب "على المزايا السياسية والأيديولوجية والروحية والأخلاقية لجيش الحزب والشعب"، وفقا لرويترز.

وأضاف أن "الأسلحة دون أيديولوجية مجرد قطع حديدية.. وبناء الجيش ينبغي أن يمنح الأولوية دائما وبشكل كامل لجعل الجيش قويا سياسيا وأيديولوجيا وأخلاقيا".

سكاي نيوز
 
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