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كينيا.. عودة التيار الكهربائي لمعظم أنحاء البلاد بعد ساعات من انقطاعه

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 18-12-2024 09:25 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "كينيا باور" في بيان رسمي صباح اليوم الأربعاء عودة التيار الكهربائي لمعظم أنحاء كينيا، بعد ساعات من انقطاعه على نطاق واسع في معظم أنحاء البلاد.

ولم تتطرق الشركة في بيانها لسبب انقطاع التيار الكهربائي، مشيرة إلى استمرار العمل لاستعادته في باقي المناطق المتأثرة.

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وأفاد موقع "نت بلوك" المتخصص في مراقبة أنشطة الإنترنت بأن بيانات الشبكة أظهرت انخفاضا كبيرا في الاتصال بالإنترنت في معظم أنحاء كينيا، بالتزامن مع انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى تأثر دولة تنزانيا المجاورة أيضا بهذا الانقطاع.


وكانت شركة "كينيا باور" قد أعلنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء كينيا، مشيرة إلى أن العمل جار لتحديد سبب العطل.

 

RT

 
gnews

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