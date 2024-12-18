كينيا.. عودة التيار الكهربائي لمعظم أنحاء البلاد بعد ساعات من انقطاعه

ولم تتطرق الشركة في بيانها لسبب انقطاع التيار الكهربائي، مشيرة إلى استمرار العمل لاستعادته في باقي المناطق المتأثرة.
وأفاد موقع "نت بلوك" المتخصص في مراقبة أنشطة الإنترنت بأن بيانات الشبكة أظهرت انخفاضا كبيرا في الاتصال بالإنترنت في معظم أنحاء كينيا، بالتزامن مع انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى تأثر دولة تنزانيا المجاورة أيضا بهذا الانقطاع.
وكانت شركة "كينيا باور" قد أعلنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء كينيا، مشيرة إلى أن العمل جار لتحديد سبب العطل.
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