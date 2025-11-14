الجمعة 2025-11-14 10:12 ص
 

كييف تتعرض لهجوم روسي
 
الجمعة، 14-11-2025 09:27 ص
الوكيل الإخباري-  شهدت العاصمة الأوكرانية هجوما روسيا بصواريخ ومسيّرات في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، طال العديد من مناطقها وتسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين وفقا للسلطات الأوكرانية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت أكثر من 200 مسيّرة أوكرانية ليل الخميس الجمعة.اضافة اعلان


وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة تيمور تكاتشينكو "يقصف الروس مباني سكنية. هناك العديد من المباني المرتفعة التي تضررت في كل أنحاء كييف، وفي كل منطقة منها".

وسمع دوي انفجارات قوية في وسط المدينة، وشاهدوا تفعيل أنظمة الدفاع الجوي ضد ضربات المسيّرات والصواريخ.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "قوات الدفاع الجوي تعمل في كييف" متحدثا عن "هجوم واسع النطاق على العاصمة" داعيا السكان إلى دخول الملاجئ.

وقُتل شخص وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين في الهجوم، وفق جهاز الطوارئ الأوكراني الذي أفاد بأنه أنقذ "أكثر من 40 شخصا" من الحرائق والدمار في أنحاء المدينة.

وكان كليتشكو أعلن أن حرائق اندلعت في أحياء عدة بعد الضربات وتم استدعاء أجهزة الإنقاذ.

وأضاف أن من بين المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى امرأة حامل، بالإضافة إلى رجل في "حالة خطرة".

وأشار إلى أن "أجزاء من شبكات التدفئة تضررت. في منطقة ديسنيانسكي، وبسبب حالة طوارئ في خط التدفئة الرئيسي، انقطعت التدفئة مؤقتا عن بعض المباني".

من جهته، قال أوليكساندر ماركوشين، رئيس بلدية إربين الواقعة في منطقة كييف، على فيسبوك إنها "ليلة صعبة" مع "طائرات مسيّرة وصواريخ تحلق فوق المدينة".
 
 
