كييف تتعرض لهجوم صاروخي

وبعد صدور تحذير من غارة جوية، سمع المراسلون دويّ صاروخ وانفجارين، وشاهدوا أشخاصا يركضون في الشوارع هارعين نحو الملاجئ.
وأكد رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو وقوع الهجوم، من دون أن يُعلن فورا عن وقوع إصابات أو أضرار.
وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب في أوكرانيا، يكثّف الطرفان الروسي والأوكراني الضربات الجوية منذ عدة أشهر، ما يؤدي إلى تزايد الخسائر في صفوف المدنيين.
ورغم تردده المعتاد في دعم كييف، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان في فرنسا، أن على روسيا "التوصل إلى اتفاق"، وأن واشنطن قد تعيد فرض عقوبات رُفعت عن موسكو.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: نتنياهو رجل طيب وبيننا خلافات ويجب أن يكون أكثر هدوءاً
-
لبنان يرفض مقترح ترمب بتولي سوريا مسؤولية مواجهة حزب الله
-
طهران: اليورانيوم المخصب لن يغادر الأراضي الإيرانية
-
رئيس وزراء باكستان يكشف خطوات تنفيذ الاتفاق الإيراني الأميركي
-
طهران تؤكد: تم توقيع الاتفاق مع واشنطن بشكل رسمي
-
سوريا .. حريق ضخم يلتهم مساحات زراعية غرب محافظة دير الزور
-
البيت الأبيض: توقيع مذكرة تفاهم مع إيران بصيغة إلكترونية
-
رسميا .. مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تدخل حيز التنفيذ