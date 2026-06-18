الخميس 2026-06-18 05:19 ص

كييف تتعرض لهجوم صاروخي

كييف تتعرض لهجوم صاروخي
كييف تتعرض لهجوم صاروخي
 
الخميس، 18-06-2026 03:54 ص
الوكيل الإخباري-  استهدف هجوم صاروخي مدينة كييف ليل الأربعاء الخميس، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.اضافة اعلان


وبعد صدور تحذير من غارة جوية، سمع المراسلون دويّ صاروخ وانفجارين، وشاهدوا أشخاصا يركضون في الشوارع هارعين نحو الملاجئ.

وأكد رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو وقوع الهجوم، من دون أن يُعلن فورا عن وقوع إصابات أو أضرار.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب في أوكرانيا، يكثّف الطرفان الروسي والأوكراني الضربات الجوية منذ عدة أشهر، ما يؤدي إلى تزايد الخسائر في صفوف المدنيين.

ورغم تردده المعتاد في دعم كييف، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان في فرنسا، أن على روسيا "التوصل إلى اتفاق"، وأن واشنطن قد تعيد فرض عقوبات رُفعت عن موسكو.
 
 


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