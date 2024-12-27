كييف تتلقى 485 مليون دولار من الولايات المتحدة والبنك الدولي

وذكر رئيس الوزراء الأوكراني، في وقت سابق، أن الحكومة وافقت على مشروع ميزانية عام 2025، الذي يتضمن عجزا قدره 1.6 تريليون غريفنيا (38.68 مليار دولار)، وفي 31 أكتوبر، اعتمد برلمان أوكرانيا مشروع ميزانية البلاد للعام المقبل في القراءة الأولى.
ووفقا لبيانات البنتاغون، فإن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد بلغ 61.4 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وأكثر من 62 مليار دولار منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن لمهامها.
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