كييف تتلقى 485 مليون دولار من الولايات المتحدة والبنك الدولي

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن كييف تلقت 485 مليون دولار من الولايات المتحدة والبنك الدولي، وستستخدم الأموال لتغطية النفقات الاجتماعية والإنسانية في الميزانية.



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وكتب شميغال على "تلغرام": "تلقت أوكرانيا 485 مليون دولار من الولايات المتحدة والبنك الدولي كجزء من مشروع السلام في أوكرانيا، منها 465 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجاء مبلغ 20 مليونا من البنك الدولي، وستستخدم الأموال التي تم جمعها لتغطية النفقات الاجتماعية والإنسانية لموازنة الدولة".



وذكر رئيس الوزراء الأوكراني، في وقت سابق، أن الحكومة وافقت على مشروع ميزانية عام 2025، الذي يتضمن عجزا قدره 1.6 تريليون غريفنيا (38.68 مليار دولار)، وفي 31 أكتوبر، اعتمد برلمان أوكرانيا مشروع ميزانية البلاد للعام المقبل في القراءة الأولى.



ووفقا لبيانات البنتاغون، فإن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد بلغ 61.4 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وأكثر من 62 مليار دولار منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن لمهامها.