الخميس 2025-07-03 02:00 ص
 

كييف تستدعي القائم بالأعمال الأميركي بعد قرار واشنطن تعليق تسليمها أسلحة

جندي أوكراني يشاهد إطلاق صاروخ باتجاه أهداف روسية
جندي أوكراني يشاهد إطلاق صاروخ باتجاه أهداف روسية
 
الخميس، 03-07-2025 12:39 ص
الوكيل الإخباري-   استدعت أوكرانيا، الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الأميركية، بعد إعلان واشنطن أنها ستعلق إرسال شحنات أسلحة معيّنة كانت وعدت كييف بها لمواجهة الهجوم الروسي.اضافة اعلان


ويرجح أن يسدد وقف تسليم ذخيرة وغيرها من المساعدات العسكرية بما في ذلك أنظمة دفاع جوي، ضربة قاسية لأوكرانيا التي تواجه هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات تعد من بين الأكبر على مدى فترة الحرب المتواصلة منذ ثلاث سنوات.

والثلاثاء، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إنّ قرار تعليق واشنطن تعليق تزويد أوكرانيا بأسلحة معيّنة "اتُّخذ لوضع مصالح أميركا في المقام الأول، وذلك عقب مراجعة أجرتها وزارة الدفاع للمساعدات العسكرية التي تقدّمها بلادنا لدول أخرى حول العالم".

وتعقيبا على ذلك، قال المستشار الرئاسي الأوكراني دميترو ليتفين لصحافيين الأربعاء "نعمل على استيضاح الأمر. أظن أن كل الأمور ستتوضح في الأيام المقبلة".

ومساء الأربعاء أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن واشنطن وكييف تعملان حاليا على "توضيح جميع التفاصيل" المتعلقة بالمساعدات العسكرية التي لا تزال الولايات المتحدة تقدمها لأوكرانيا، "بما في ذلك مكونات الدفاع الجوي".

من جهته أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا عبر منصة إكس أن أوكرانيا مستعدة "لشراء أو استئجار" أنظمة دفاع مضادة للطائرات للتصدي "للكمية الكبيرة من الطائرات بدون طيار والقنابل والصواريخ" التي تستخدمها روسيا لقصف بلاده.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين 26 مجزرة يرتكبها الاحتلال بغزة خلال يومين

جنود أوكرانيون يتسلمون صاروخ جافلين الأميركي المحمول المضاد للدبابات من طراز إف جي إم-148

عربي ودولي مسؤولون أميركيون يقلّلون من أهمية تعليق إمداد أوكرانيا ببعض شحنات الأسلحة

الاحتلال يقتحم دورا جنوبي الخليل

فلسطين الاحتلال يقتحم دورا جنوبي الخليل

المهندس الميكانيكي الجزائري يزيد دوغة

منوعات مصرع مهندس جزائري في حادث سقوط طائرة من صنعه

فعاليات الدورة السادسة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي

أخبار محلية انطلاق فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي تحت شعار "عالم خارج النص"

جندي أوكراني يشاهد إطلاق صاروخ باتجاه أهداف روسية

عربي ودولي كييف تستدعي القائم بالأعمال الأميركي بعد قرار واشنطن تعليق تسليمها أسلحة

ارشيفية

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الخميس - تحذيرات

منشأة أصفهان للتخصيب النووي والأنفاق القريبة في وسط إيران

عربي ودولي البنتاغون: الغارات الأميركية أعادت برنامج إيران النووي للوراء لما يصل إلى عامين



 
 





الأكثر مشاهدة