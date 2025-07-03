كييف تستدعي القائم بالأعمال الأميركي بعد قرار واشنطن تعليق تسليمها أسلحة

12:39 ص

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الوكيل الإخباري- استدعت أوكرانيا، الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الأميركية، بعد إعلان واشنطن أنها ستعلق إرسال شحنات أسلحة معيّنة كانت وعدت كييف بها لمواجهة الهجوم الروسي. اضافة اعلان





ويرجح أن يسدد وقف تسليم ذخيرة وغيرها من المساعدات العسكرية بما في ذلك أنظمة دفاع جوي، ضربة قاسية لأوكرانيا التي تواجه هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات تعد من بين الأكبر على مدى فترة الحرب المتواصلة منذ ثلاث سنوات.



والثلاثاء، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إنّ قرار تعليق واشنطن تعليق تزويد أوكرانيا بأسلحة معيّنة "اتُّخذ لوضع مصالح أميركا في المقام الأول، وذلك عقب مراجعة أجرتها وزارة الدفاع للمساعدات العسكرية التي تقدّمها بلادنا لدول أخرى حول العالم".



وتعقيبا على ذلك، قال المستشار الرئاسي الأوكراني دميترو ليتفين لصحافيين الأربعاء "نعمل على استيضاح الأمر. أظن أن كل الأمور ستتوضح في الأيام المقبلة".



ومساء الأربعاء أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن واشنطن وكييف تعملان حاليا على "توضيح جميع التفاصيل" المتعلقة بالمساعدات العسكرية التي لا تزال الولايات المتحدة تقدمها لأوكرانيا، "بما في ذلك مكونات الدفاع الجوي".



من جهته أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا عبر منصة إكس أن أوكرانيا مستعدة "لشراء أو استئجار" أنظمة دفاع مضادة للطائرات للتصدي "للكمية الكبيرة من الطائرات بدون طيار والقنابل والصواريخ" التي تستخدمها روسيا لقصف بلاده.