كييف تسمح للمدنيين باستخدام الأسلحة النارية خلال الأحكام العرفية

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماح مجلس الوزراء للمدنيين بحمل واستخدام الأسلحة النارية خلال سير الأحكام العرفية شريطة تسجيلها لدى السلطات، وذلك "لصد العدوان المسلح".



وذكرت وكالة "UNIAN" الأوكرانية، نقلا عن تاراس ميلنيشوك، ممثل مجلس وزراء البلاد في البرلمان الأوكراني: "مجلس وزراء أوكرانيا سمح للمدنيين باستخدام الأسلحة النارية لردع العدوان المسلح خلال الأحكام العرفية، بشرط الإعلان عنها".



ويشار إلى أن الحكومة أجرت تغييرات على استخدام الأسلحة من قبل المدنيين خلال سير "الحرب" ، وفقا لقانون "ضمان مشاركة المدنيين في الدفاع عن أوكرانيا".

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RT