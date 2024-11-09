 
السبت 2024-11-09 02:03 م
 

كييف تسمح للمدنيين باستخدام الأسلحة النارية خلال الأحكام العرفية

ا
أرشيفية
السبت، 09-11-2024 12:00 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماح مجلس الوزراء للمدنيين بحمل واستخدام الأسلحة النارية خلال سير الأحكام العرفية شريطة تسجيلها لدى السلطات، وذلك "لصد العدوان المسلح".

وذكرت وكالة "UNIAN" الأوكرانية، نقلا عن تاراس ميلنيشوك، ممثل مجلس وزراء البلاد في البرلمان الأوكراني: "مجلس وزراء أوكرانيا سمح للمدنيين باستخدام الأسلحة النارية لردع العدوان المسلح خلال الأحكام العرفية، بشرط الإعلان عنها".

ويشار إلى أن الحكومة أجرت تغييرات على استخدام الأسلحة من قبل المدنيين خلال سير "الحرب" ، وفقا لقانون "ضمان مشاركة المدنيين في الدفاع عن أوكرانيا".

اضافة اعلان

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال شاهد: تسريحات شعر نساء الستينات

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية" تطلق حملة لجمع التبرعات لدعم مبادرة "استعادة الأمل" بغزة

تعبيرية

أسواق ومال روسيا تسجل رقما تاريخيا في احتياطات الذهب

ا

عربي ودولي عراقجي: عواقب اتساع رقعة الحرب لن تقتصر على منطقة الشرق الأوسط

شهداء في غزة

فلسطين عدد الشهداء يرتفع في غزة إلى 43,552 منذ بدء العدوان

صورة تعبيرية

أخبار محلية "الأمن السيبراني": 150 مليون دينار خسائر الاقتصاد الوطني سنويا جراء الهجمات السيبرانية

معتقلان أفرج عنهما يصلان مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس لتلقي العلاج

فلسطين الاحتلال يفرج عن 20 معتقلا من قطاع غزة

انطلاق أول رحلة سياحية من عمّان إلى أم الجمال ضمن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

أخبار محلية انطلاق أول رحلة سياحية إلى أم الجمال



 


الأكثر مشاهدة