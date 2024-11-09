كييف تسمح للمدنيين باستخدام الأسلحة النارية خلال الأحكام العرفية

وذكرت وكالة "UNIAN" الأوكرانية، نقلا عن تاراس ميلنيشوك، ممثل مجلس وزراء البلاد في البرلمان الأوكراني: "مجلس وزراء أوكرانيا سمح للمدنيين باستخدام الأسلحة النارية لردع العدوان المسلح خلال الأحكام العرفية، بشرط الإعلان عنها".
ويشار إلى أن الحكومة أجرت تغييرات على استخدام الأسلحة من قبل المدنيين خلال سير "الحرب" ، وفقا لقانون "ضمان مشاركة المدنيين في الدفاع عن أوكرانيا".
-
أخبار متعلقة
-
عراقجي: عواقب اتساع رقعة الحرب لن تقتصر على منطقة الشرق الأوسط
-
الأمم المتحدة: تأثر 1.4 مليون شخص بفيضانات جنوب السودان
-
روسيا تستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية
-
حريق هائل وتضرر عشرات السيارات في بيروت .. فيديو
-
سيئول تتهم بيونغ يانغ بتعطيل حركة عشرات السفن والطائرات الجنوبية
-
البرلمان العربي يطالب البرلمانات الدولية والإقليمية بتحرك عاجل بشأن الأونروا
-
مجلس الأمن يفرض عقوبات على قائدين بالدعم السريع في السودان
-
ترامب يخطط للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ