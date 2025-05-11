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كييف تعلن استعدادها للتفاوض مع روسيا فقط بعد وقف إطلاق النار

لا
أرشيفية
 
الأحد، 11-05-2025 12:26 م

الوكيل الإخباري- كتب زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي على منصة "إكس" أن أوكرانيا مستعدة للتفاوض مع روسيا فقط إذا وافقت موسكو على وقف إطلاق النار المقترح من كييف وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "نتوقع أن تؤكد روسيا وقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم وموثوق اعتبارا من غد 12 مايو، وأوكرانيا مستعدة للاجتماع".

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على كييف استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، والتي أوقفتها أوكرانيا نهاية عام 2022 في 15 مايو في إسطنبول.

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من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمبادرة بوتين، مشيرا إلى أنها تبشر بيوم عظيم لموسكو وكييف.

 

RT

 
gnews

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