كييف تعلن استعدادها للتفاوض مع روسيا فقط بعد وقف إطلاق النار

وأضاف: "نتوقع أن تؤكد روسيا وقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم وموثوق اعتبارا من غد 12 مايو، وأوكرانيا مستعدة للاجتماع".
وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على كييف استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، والتي أوقفتها أوكرانيا نهاية عام 2022 في 15 مايو في إسطنبول.
من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمبادرة بوتين، مشيرا إلى أنها تبشر بيوم عظيم لموسكو وكييف.
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