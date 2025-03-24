الإثنين 2025-03-24 03:13 م
 

كييف تواصل انتهاك اتفاق حظر قصف منشآت الطاقة

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 24-03-2025 01:59 م

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن نظام كييف يواصل محاولاته قصف منشآت الطاقة الروسية، رغم إعلانه الموافقة على الاتفاق الروسي الأمريكي بهذا الشأن.

وتابعت الوزارة أن نظام كييف نفذ في 24 مارس، في حوالي الساعة الثانية صباحا، هجوما باستخدام طائرة بدون طيار على محطة ضخ النفط كروبوتكينسكايا التابعة لاتحاد خط أنابيب قزوين في إقليم كراسنودار، وبفضل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، تم اعتراض هذه الطائرة الهجومية على بعد 7 كيلومترات من هذه المنشأة الدولية للبنية التحتية للطاقة وسقطت شظاياها في منطقة محطة سكة حديد كافكازسكايا.

اضافة اعلان


وكان الهجوم السابق الذي شنه نظام كييف على محطة كروبوتكينسكايا لضخ النفط قد نفذ في 17 فبراير. ونتيجة لذلك، تضررت المنشأة وخرجت من الخدمة حتى إجراء أعمال الإصلاح والترميم.


بالإضافة إلى ذلك، في 19 مارس، بعد ساعات قليلة من قرار الرئيس الروسي، بناء على اقتراح الرئيس الأمريكي بوقف الهجمات مؤقتا على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، نفذ نظام كييف هجوما باستخدام ثلاث طائرات بدون طيار على منشأة محطة ضخ النفط كروبوتكينسكايا، والتي تؤمن نقل النفط من صهاريج السكك الحديدية إلى نظام خطوط الأنابيب التابع للشركة الدولية.


وهكذا، خلافا لتصريحات زيلينسكي، بما في ذلك تلك التي تم إبلاغها للجانب الأمريكي، يواصل نظام كييف التخطيط والتحضير وتنفيذ هجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية، بما في ذلك البنية التحتية الدولية.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية المجلس التمريضي يعقد امتحان مزاولة المهنة 21 نيسان المقبل

لافللا

المرأة والجمال كيف تبرزين جمال خدودكِ بأسلوب طبيعي وجذاب

نانا

فن ومشاهير مسلسل فهد البطل الحلقة 23 ..العوضي يعترف لأمه بـ السر المستخبي

نقود

أخبار محلية الاردن .. صرف مساعدات مالية قيمتها بين 45 و200 دينار لهذه الاسر

لا

منوعات السعادة تبدأ بعد سن الـ70.. دراسة تفاجئنا

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على ارتفاع

تع

منوعات هل يمكن التخلص من الديون؟ إليك خطوات فعالة لتحقيق ذلك!

ا

أخبار محلية موظفات مشروع "مكاني" ينتظرن صرف رواتبهن منذ 3 أشهر



 
 





الأكثر مشاهدة