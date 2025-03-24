وتابعت الوزارة أن نظام كييف نفذ في 24 مارس، في حوالي الساعة الثانية صباحا، هجوما باستخدام طائرة بدون طيار على محطة ضخ النفط كروبوتكينسكايا التابعة لاتحاد خط أنابيب قزوين في إقليم كراسنودار، وبفضل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، تم اعتراض هذه الطائرة الهجومية على بعد 7 كيلومترات من هذه المنشأة الدولية للبنية التحتية للطاقة وسقطت شظاياها في منطقة محطة سكة حديد كافكازسكايا.
وكان الهجوم السابق الذي شنه نظام كييف على محطة كروبوتكينسكايا لضخ النفط قد نفذ في 17 فبراير. ونتيجة لذلك، تضررت المنشأة وخرجت من الخدمة حتى إجراء أعمال الإصلاح والترميم.
بالإضافة إلى ذلك، في 19 مارس، بعد ساعات قليلة من قرار الرئيس الروسي، بناء على اقتراح الرئيس الأمريكي بوقف الهجمات مؤقتا على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، نفذ نظام كييف هجوما باستخدام ثلاث طائرات بدون طيار على منشأة محطة ضخ النفط كروبوتكينسكايا، والتي تؤمن نقل النفط من صهاريج السكك الحديدية إلى نظام خطوط الأنابيب التابع للشركة الدولية.
وهكذا، خلافا لتصريحات زيلينسكي، بما في ذلك تلك التي تم إبلاغها للجانب الأمريكي، يواصل نظام كييف التخطيط والتحضير وتنفيذ هجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية، بما في ذلك البنية التحتية الدولية.
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