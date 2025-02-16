كييف: لن نرسل مفاوضينا إلى السعودية

وفي الوقت نفسه، قال ترامب في وقت سابق إن المحادثة ستجري بمشاركة روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وأوكرانيا في نهاية فبراير الجاري.
كما أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمريكية أن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى توجهوا إلى السعودية لبدء محادثات مع مفاوضين من روسيا وأوكرانيا في الأيام القليلة المقبلة.
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