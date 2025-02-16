 
الأحد 2025-02-16 03:23 ص
 

كييف: لن نرسل مفاوضينا إلى السعودية

زيلينسكي
زيلينسكي
الأحد، 16-02-2025 03:03 ص

الوكيل الإخباري-   أكد مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا لن تكون حاضرة في الاجتماع المقرر عقده في المملكة العربية السعودية بشأن تسوية النزاع.

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وقال بودولياك: "ليس هناك شيء على الطاولة يمكن مناقشته"، وزعم زيلينسكي نفسه أيضا أن كييف لم تتم دعوتها.

وفي الوقت نفسه، قال ترامب في وقت سابق إن المحادثة ستجري بمشاركة روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وأوكرانيا في نهاية فبراير الجاري.

كما أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمريكية أن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى توجهوا إلى السعودية لبدء محادثات مع مفاوضين من روسيا وأوكرانيا في الأيام القليلة المقبلة.

 
gnews

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