كييف: لن نرسل مفاوضينا إلى السعودية

الوكيل الإخباري- أكد مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا لن تكون حاضرة في الاجتماع المقرر عقده في المملكة العربية السعودية بشأن تسوية النزاع.

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