لأول مرة.. أردوغان لا يستبعد ترشحه لولاية رئاسية جديدة

الوكيل الإخباري- لم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية ترشحه لولاية رئاسية جديدة، متحدثا عن ذلك شخصيا لأول مرة على خلفية الحديث حول انتخابات مبكرة في تركيا.

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