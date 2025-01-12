لأول مرة.. أردوغان لا يستبعد ترشحه لولاية رئاسية جديدة

وأثناء الاجتماع تحدث أردوغان مع المغني التركي الشهير إبراهيم تاتليس الذي سأله ما إذا يعتزم أردوغان الترشح للرئاسة مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.
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