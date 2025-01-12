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لأول مرة.. أردوغان لا يستبعد ترشحه لولاية رئاسية جديدة

أردوغان
أردوغان
الأحد، 12-01-2025 03:01 ص

الوكيل الإخباري-   لم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية ترشحه لولاية رئاسية جديدة، متحدثا عن ذلك شخصيا لأول مرة على خلفية الحديث حول انتخابات مبكرة في تركيا.

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وحضر أردوغان يوم السبت اجتماعا حزبيا لحزب "العدالة والتنمية" في مدينة شانلي أورفا بجنوب شرقي تركيا.

وأثناء الاجتماع تحدث أردوغان مع المغني التركي الشهير إبراهيم تاتليس الذي سأله ما إذا يعتزم أردوغان الترشح للرئاسة مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.

 
gnews

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