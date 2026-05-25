لأول مرة.. إيران تكشف تفاصيل إصابة المرشد الجديد وحالته الصحية

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، إن المرشد الأعلى الإيراني الجديد، آية الله مجتبى خامنئي، تعرّض لـ"إصابات سطحية" في وجهه ورأسه وساقيه خلال الغارة الجوية التي وقعت في 28 فبراير/شباط الماضي، وأسفرت عن مقتل والده، سعيا من الوزارة للتقليل من تأثير الإصابة على وضعه الصحي.

ونقلت وكالة أنباء "إيلنا" التابعة للدولة عن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، حسين كرمانبور، قوله إن أطراف خامنئي الابن لم تتعرض للبتر، وإن إصاباته لم تكن جسيمة ولم تتطلب علاجا خاصا.



وقال حسين كرمانبور: "باستثناء الإصابات السطحية في الوجه والرأس والساقين – والتي لم تسفر عن حدوث أي بتر أو مضاعفات خاصة- لم يحدث شيء يذكر، ومن وجهة نظري كطبيب، لا تعتبر هذه إصابات خطيرة ولم تتطلب علاجا خاصا، باستثناء غرزة واحدة أو غرزتين".



وأضاف كرمانبور أن خامنئي غادر المستشفى في الساعات الأولى من اليوم التالي للحادثة.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الشهر الماضي، أن وجه خامنئي وشفتيه أُصيبت بحروق بالغة، وأن إحدى ساقيه خضعت لثلاث عمليات جراحية، وأن آية الله مجتبى خامنئي يستعد لتركيب طرف اصطناعي.