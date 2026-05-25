لأول مرة.. إيران تكشف تفاصيل إصابة المرشد الجديد وحالته الصحية

ونقلت وكالة أنباء "إيلنا" التابعة للدولة عن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، حسين كرمانبور، قوله إن أطراف خامنئي الابن لم تتعرض للبتر، وإن إصاباته لم تكن جسيمة ولم تتطلب علاجا خاصا.
وقال حسين كرمانبور: "باستثناء الإصابات السطحية في الوجه والرأس والساقين – والتي لم تسفر عن حدوث أي بتر أو مضاعفات خاصة- لم يحدث شيء يذكر، ومن وجهة نظري كطبيب، لا تعتبر هذه إصابات خطيرة ولم تتطلب علاجا خاصا، باستثناء غرزة واحدة أو غرزتين".
وأضاف كرمانبور أن خامنئي غادر المستشفى في الساعات الأولى من اليوم التالي للحادثة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الشهر الماضي، أن وجه خامنئي وشفتيه أُصيبت بحروق بالغة، وأن إحدى ساقيه خضعت لثلاث عمليات جراحية، وأن آية الله مجتبى خامنئي يستعد لتركيب طرف اصطناعي.
ومنذ بدء الحرب، أصر المسؤولون الإيرانيون باستمرار على أن خامنئي يتمتع بصحة جيدة، وأنه يشرف على المحادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وألقوا باللوم على أعداء إيران لنشر الشائعات حول صحته.
-
أخبار متعلقة
-
الصحة العالمية: إيبولا يتفشى في الكونغو وأوغندا بسرعة تفوق جهود الاستجابة
-
إيران: تقدم بالمفاوضات مع واشنطن ووفد في الدوحة لبحث اتفاق محتمل
-
ترامب: المفاوضات مع إيران تمضي بشكل جيد
-
"فارس": إسقاط طائرة مسيرة معادية في الخليج
-
بن غفير وسموتريتش يدعوان إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان
-
"واشنطن بوست": اتفاق مبدئي بين طهران وواشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا
-
زعيم المعارضة الإسرائيلية: الاتفاق مع إيران كارثة وحكومة نتنياهو فشلت في تحقيق أهدافها
-
سموتريتش: اهدموا 10 مبان ببيروت مقابل كل مسيرة !