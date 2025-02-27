لأول مرة .. تحذير عسكري إسرائيلي رفيع المستوى من حملة عسكرية مصرية

ولأول مرة علنًا، يكشف مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى عن الخوف في المؤسسة الأمنية من حملة عسكرية وشيكة مع مصر.
وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلي وفق موقع "JDN" الإخباري الإسرائيلي، أن "مصر لديها جيش كبير، وأسلحة متطورة، وعدد كبير من المشاة"، محذرًا: "في الوقت الحالي لا يشكل تهديدًا، لكنه قد يتحول في لحظة".
وقال هاليفي، في كلمته التي ألقاها في وقت سابق من هذا الأسبوع أمام خريجي دورة ضباط في إحدى القاعات في حولون، إن هناك مخاوف من حملة عسكرية وشيكة من جانب مصر.
ووفق القناة 14 الإسرائيلية، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي في كلمته "علينا أن نعطي الأولوية لمشاكلنا، مصر لديها جيش كبير، مزود بأسلحة متطورة، وطائرات وغواصات، وعدد كبير من الدبابات ومقاتلات المشاة".
وأوضح هاليفي أن المؤسسة الأمنية لا تعتبر هذا الأمر تهديدًا في الوقت الراهن، لكن بحسب قوله "قد يتغير الأمر في لحظة".
واختتم هاليفي حديثه قائلًا: "لقد أصبح لهذا الجيش بأكمله فجأة قيادة مختلفة، وهو ما قد ينقلب رأسًا على عقب في لحظة".
وفي السياق نفسه، أشارت القناة 14 العبرية إلى أن داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، كان قد أثار مخاوف كبيرة بشأن التعزيزات العسكرية المصرية في الأسابيع الأخيرة، مؤكدًا: "ليس لدى مصر أي تهديدات في المنطقة، فلماذا يحتاجون إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟"
روسيا اليوم
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