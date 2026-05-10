لأول مرة منذ الحرب .. ناقلة غاز طبيعي قطرية تعبر هرمز

الأحد، 10-05-2026 10:52 ص
الوكيل الإخباري- يبدو أن ناقلة محملة بغاز طبيعي مسال من قطر، قد عبرت مضيق هرمز، لتسجل بذلك أول عملية تصدير تقوم بها البلاد من المنطقة منذ اندلاع حرب إيران.اضافة اعلان


وتظهر بيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة "بلومبرغ" للأنباء، ونشرتها اليوم الأحد، أن ناقلة "الخريطيات"، التي تم تحميلها في ميناء "رأس لفان" للتصدير بقطر في وقت سابق من الشهر الجاري، خرجت من المضيق وهي الآن في خليج عمان.

وتشير البيانات إلى أن باكستان هي الوجهة التالية لناقلة الغاز الطبيعي المسال.

ويبدو أن السفينة قد سلكت الطريق الشمالي الذي وافقت عليه طهران، والذي يمر بمحاذاة الساحل الإيراني عبر مضيق هرمز، بحسب ما أظهرته البيانات.
 
 


