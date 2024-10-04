لأول مرة منذ 4 سنوات.. خامنئي يخطب الجمعة

ويأتي ظهور خامنئي بعد نحو أسبوع من استشهاد أمين عام جماعة «حزب الله» حسن نصر الله، وبعد ثلاثة أيام من إطلاق وابل من الصواريخ الباليستية على الأراضي الإسرائيلية.
وهاجم خامنئي الوجود الأميركي والأوروبي في الشرق الأوسط، باعتباره مصدر «النزاعات والحروب والقلق والعداوات»، دون الإشارة إلى الهجوم الصاروخي على إسرائيل، الذي سبقه خطابه بساعات.
وانتشرت لافتات في العاصمة طهران، الخميس، على نطاق واسع تظهر يده في حين يمسك بيده بندقية قناصة روسية، من طراز «دراغونوف»، وهي الأسلحة التي يمسك بيده عادة في صلاة العيد أو الجمعة، في تقليد لأئمة الجمعة في إيران.
وتحمل إمامة صلاة الجمعة، دلالات سياسية كبيرة في إيران، إلى جانب الشعائر الدينية. ويسمي خامنئي أئمة الجمعة، ويحملون لقب «ممثل المرشد»، وهو منصب سياسي يشمل المحافظات، والمدن الإيرانية، ومن المعروف أن مكتب خامنئي يحدد الخطوط العريضة لخطب الجمعة.
ويتوقع أن يشكل استشهاد نصر الله، ومستقبل «حزب الله»، وطمأنة الحلفاء الإقليميين، بالإضافة إلى الموقف من القوات الأميركية، إلى جانب العداء مع إسرائيل، ثلاثة محاور في خطاب خامنئي، ومن ذلك التكهنات بشأن طبيعة الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران.
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