الأحد 2025-08-03 02:45 م
 

لأول مرة من 600 عام .. بركان كراشينينيكوف يثور في روسيا- صورة

شبه جزيرة كامتشاتكا، روسيا
شبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا
 
الأحد، 03-08-2025 07:44 ص

الوكيل الإخباري-أفادت مجموعة كامشاتكا للاستجابة لثوران البراكين أن ثوران بركان كراشينينيكوف بدأ في شبه جزيرة كامشاتكا الواقعة في الشرق الأقصى الروسي.

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وجاء في بيان المجموعة: "بدأ الثوران الانفجاري للبركان في الساعة 16:50 حسب التوقيت العالمي المنسق يوم 2 أغسطس، مع انبعاثات رماد وصلت إلى ارتفاع 3-4 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر. هذا هو أول ثوران للبركان في التاريخ (المرصود)".

من جهتها، عبّرت رئيسة المجموعة أولغا غيرينا أن "الثوران البركاني ربما كان مرتبطًا بالزلزال القوي الذي وقع مؤخرًا".

وبحسب بيانات وزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامشاتكا، وصل ارتفاع عمود الرماد إلى 6 كيلومترات.

 


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