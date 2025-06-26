لابيد: ليس من المفترض لترامب أن يتدخل في إجراءاتنا القانونية

الوكيل الإخباري- انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو منحه عفوا، معتبرا أنه تدخل في إجراءات إسرائيل القانونية.



وقال لابيد في مقابلة مع "واينت" إنه "مع كل الاحترام لترامب، لكن ليس من المفترض أن يتدخل في عملية قانونية في بلد مستقل".

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وأضاف لابيد: "أفترض أن هذا تعويض يقدمه له، لأنه سيقوم بالضغط عليه في قضية غزة – لإنهاء الحرب. هذا يتناسب مع أسلوب ترامب".

وكان الرئيس الأمريكي أعرب عن صدمته من استدعاء نتنياهو للمحكمة رغم البطولات التي قدمها لإسرائيل وعلى وجه الخصوص ضد إيران، وفق تعبيره.