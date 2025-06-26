لابيد: ليس من المفترض لترامب أن يتدخل في إجراءاتنا القانونية

وقال لابيد في مقابلة مع "واينت" إنه "مع كل الاحترام لترامب، لكن ليس من المفترض أن يتدخل في عملية قانونية في بلد مستقل".
وأضاف لابيد: "أفترض أن هذا تعويض يقدمه
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