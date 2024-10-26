لابيد يهنئ الجيش الإسرائيلي بالهجوم على إيران رغم محدوديته

وكتب لابيد في حسابه على منصة "إكس": "أهنئ سلاح الجو الذي أظهر مرة أخرى تفوقه الجوي وقدرات عملياتية على أعلى مستوى في العالم".
وأضاف: "يعلم أعداء إسرائيل هذا الصباح أن جيش الدفاع الإسرائيلي قوي ويستطيع الهجوم بقوة والوصول إلى أي مكان".
إلا أن لابيد اعتبر قرار عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية في إيران "خاطئا".
واختتم: "كان بوسعنا، بل وكان ينبغي لنا، أن نفرض ثمنا باهظا على إيران".
روسيا اليوم
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