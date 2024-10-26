 
السبت 2024-10-26 01:47 م
 

لابيد يهنئ الجيش الإسرائيلي بالهجوم على إيران رغم محدوديته

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
السبت، 26-10-2024 11:42 ص
الوكيل الإخباري- هنأ زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الجيش الإسرائيلي بالهجوم على إيران معتبرا أن قرار عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية في إيران "كان خاطئا".اضافة اعلان


وكتب لابيد في حسابه على منصة "إكس": "أهنئ سلاح الجو الذي أظهر مرة أخرى تفوقه الجوي وقدرات عملياتية على أعلى مستوى في العالم".

وأضاف: "يعلم أعداء إسرائيل هذا الصباح أن جيش الدفاع الإسرائيلي قوي ويستطيع الهجوم بقوة والوصول إلى أي مكان".

إلا أن لابيد اعتبر قرار عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية في إيران "خاطئا".

واختتم: "كان بوسعنا، بل وكان ينبغي لنا، أن نفرض ثمنا باهظا على إيران".

روسيا اليوم
 
gnews

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