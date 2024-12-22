لارا ترامب تسحب ترشحها لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا

وكتبت لارا ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أمس السبت:"بعد الكثير من التفكير والتأمل، وبعد تلقي الكثير من الدعم والتشجيع، قررت سحب اسمي من النظر في الترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي".
وعوضا عن ذلك، تعهدت بإصدار "إعلان مهم في يناير المقبل".
يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من إعلان لارا ترامب استقالتها من منصب نائبة رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وهي خطوة أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت تسعى للحصول على مقعد في مجلس الشيوخ.
وفي حال تأكيد تعيين روبيو في منصبه الجديد، سيقوم حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس باختيار بديل له، والذي سيخدم لمدة عامين حتى موعد الانتخابات النصفية التالية في عام 2026.
ومن المتوقع أن يتم تأكيد تعيين روبيو في منصبه الجديد بسرعة من قبل زملائه في مجلس الشيوخ. وصرح ديسانتيس أن سكان فلوريدا سيعرفون عضو الكونغرس الجديد عن ولايتهم بحلول بداية يناير المقبل.
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