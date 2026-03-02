لاريجاني: إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية

07:41 ص

الوكيل الإخباري- أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الاثنين، إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية. اضافة اعلان





ويأتي ذلك ردا على تقرير أفاد بأن إيران تحاول إحياء المفاوضات مع واشنطن.





