الإثنين 2026-03-02 09:16 ص

لاريجاني: إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني
الإثنين، 02-03-2026 07:41 ص
الوكيل الإخباري-   أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الاثنين، إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية.اضافة اعلان


ويأتي ذلك ردا على تقرير أفاد بأن إيران تحاول إحياء المفاوضات مع واشنطن.
 
 


