الثلاثاء 2026-02-10 11:48 ص

لاريجاني يصل مسقط لمناقشة المفاوضات بين أميركا وإيران

الثلاثاء، 10-02-2026 11:05 ص
الوكيل الإخباري-  وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، الثلاثاء، حسبما أكدت وسائل إعلام إيرانية.اضافة اعلان


وخلال زيارته إلى مسقط، سيلتقي المسؤول الأمني الإيراني البارز السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ومسؤولين رفيعي المستوى من السلطنة، لإجراء محادثات تبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وحسب وكالات أنباء إيرانية، تستعرض الزيارة المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي تتوسط فيها سلطنة عمان، استكمالًا للمحادثات التي يجريها وزير الخارجية عباس عراقجي.

ومن بين المواضيع التي ستطرح خلال الاجتماعات المتوقعة، تبادل وجهات النظر حول سير هذه المحادثات، وتقييم الدور البنّاء الذي تضطلع به مسقط في هذا الصدد، ودراسة آفاق استمرار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أجرتا جولة جديدة من المحادثات الأسبوع الماضي في عُمان.

وأشار عراقجي، في كلمة ألقاها الأحد أمام دبلوماسيين خلال قمة في طهران، إلى أن إيران ستتمسك بموقفها القاضي بضرورة السماح لها بتخصيب اليورانيوم، وهي نقطة خلاف رئيسية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أمر بقصف مواقع نووية إيرانية في يونيو خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل.

وعطلت تلك الحرب الجولات السابقة من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.

سكاي نيوز
 
 


