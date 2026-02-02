لازاريني: العنف الإسرائيلي في الضفة بلغ "مستويات قياسية"

وأضاف لازاريني في بيان اليوم الأحد، إن ما يحدث في الضفة الغربية هو "الحرب الإسرائيلية الصامتة التي لم تحظ بالتغطية الكافية، في إشارة إلى مستويات قياسية من العنف بالضفة الغربية المحتلة منذ تشرين الأول 2023، إذ استشهد أكثر من ألف فلسطيني، ربعهم من الأطفال".
