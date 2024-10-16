لازاريني: عمليات الأونروا في غزة تقترب جدا من نقطة الانهيار

وأضاف فيليب لازاريني في مؤتمر صحفي في برلين "لن أخفي حقيقة أننا قد نصل إلى نقطة لن نتمكن فيها من العمل بعدها".
وتابع "نقترب جدا من نقطة الانهيار المحتملة. متى ستكون؟ لا أعرف. لكننا قريبون جدا من ذلك".
وشدد لازاريني على أنه مع اقتراب فصل الشتاء من المرجح أن يواجه سكان غزة المجاعة وسوء التغذية الحاد.
سكاي نيوز
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