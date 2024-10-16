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لازاريني: عمليات الأونروا في غزة تقترب جدا من نقطة الانهيار

فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة "الأونروا"
فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة "الأونروا"
الأربعاء، 16-10-2024 03:05 م
الوكيل الإخباري-  قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن عمليات الوكالة في قطاع غزة تقترب من نقطة الانهيار بسبب تزايد الظروف المعقدة.اضافة اعلان


وأضاف فيليب لازاريني في مؤتمر صحفي في برلين "لن أخفي حقيقة أننا قد نصل إلى نقطة لن نتمكن فيها من العمل بعدها".

وتابع "نقترب جدا من نقطة الانهيار المحتملة. متى ستكون؟ لا أعرف. لكننا قريبون جدا من ذلك".

 وشدد لازاريني على أنه مع اقتراب فصل الشتاء من المرجح أن يواجه سكان غزة المجاعة وسوء التغذية الحاد.

سكاي نيوز
 
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