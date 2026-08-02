لافتات في إيران تعرض مكافأة 100 مليون دولار على قتل ترامب

وجاء على اللافتات التي ظهرت في مقاطع فيديو وصور متداولة، شعارات تحمل عبارة "اقتلوا القاتل!"، في إشارة إلى اتهامات متكررة من قبل مسؤولين إيرانيين لواشنطن بالتورط في اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني عام 2020، فضلا عن الاتهامات باستهداف مدنيين في الهجمات الإقليمية.
وتأتي هذه المشاهد في ذروة مراسم أربعينية الإمام الحسين، حيث يتوافد الملايين من الزوار إلى مدينة كربلاء في العراق، وتُقام فعاليات رمزية في إيران والعراق للتنديد بما تصفه طهران بـ"الإرهاب الأمريكي".
ولم تصدر أي جهة رسمية إيرانية بيانا يؤكد أو ينفي تبني هذه اللافتات، لكنها تعكس الغضب الشعبي المتصاعد في الشارع الإيراني ضد السياسات الأمريكية في المنطقة، في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية وتبادل الضربات والقصف.
ويأتي هذا التصعيد الرمزي بعد أيام من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدد فيها بالعودة إلى "العملية العسكرية الشاملة" ضد إيران إذا لم تحصل واشنطن على مطالبها كاملة، وهو ما زاد من حدة التوتر بين البلدين، ودفع الفصائل والجماعات الموالية لإيران في المنطقة إلى رفع وتيرة التهديدات والوعيد ضد المصالح الأمريكية.
-
أخبار متعلقة
-
تل أبيب تتهم ممداني بنشر الكراهية تجاه إسرائيل
-
الزيدي يشدد على منع أي تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار
-
لا خطوط حمراء.. إيران تهدد باستخدام جميع الوسائل للدفاع عن أمنها
-
تحذير شديد الخطورة للأمريكيين في الشرق الأوسط
-
تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمدة عام لاستخدام خط أنابيب النفط
-
تحذيرات أميركية جديدة لمواطنيها في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات
-
إيران تتهم الولايات المتحدة بـ"تصعيد التوتر" في المنطقة
-
السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذر من مخاطر أمنية وتدعو رعاياها إلى توخي الحذر