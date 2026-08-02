الأحد 2026-08-02 01:56 ص

لافتات في إيران تعرض مكافأة 100 مليون دولار على قتل ترامب

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أرشيفية
 
الأحد، 02-08-2026 12:39 ص

الوكيل الإخباري- تداولت وسائل إعلام إيرانية مشاهد للافتات كبيرة رفعها طلاب إيرانيون وزوار في أربعينية الإمام الحسين، تعرض 100 مليون دولار مقابل قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء على اللافتات التي ظهرت في مقاطع فيديو وصور متداولة، شعارات تحمل عبارة "اقتلوا القاتل!"، في إشارة إلى اتهامات متكررة من قبل مسؤولين إيرانيين لواشنطن بالتورط في اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني عام 2020، فضلا عن الاتهامات باستهداف مدنيين في الهجمات الإقليمية.

وتأتي هذه المشاهد في ذروة مراسم أربعينية الإمام الحسين، حيث يتوافد الملايين من الزوار إلى مدينة كربلاء في العراق، وتُقام فعاليات رمزية في إيران والعراق للتنديد بما تصفه طهران بـ"الإرهاب الأمريكي".

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ولم تصدر أي جهة رسمية إيرانية بيانا يؤكد أو ينفي تبني هذه اللافتات، لكنها تعكس الغضب الشعبي المتصاعد في الشارع الإيراني ضد السياسات الأمريكية في المنطقة، في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية وتبادل الضربات والقصف.


ويأتي هذا التصعيد الرمزي بعد أيام من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدد فيها بالعودة إلى "العملية العسكرية الشاملة" ضد إيران إذا لم تحصل واشنطن على مطالبها كاملة، وهو ما زاد من حدة التوتر بين البلدين، ودفع الفصائل والجماعات الموالية لإيران في المنطقة إلى رفع وتيرة التهديدات والوعيد ضد المصالح الأمريكية.

 
 


gnews

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