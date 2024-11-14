لافروف: احتواء الصين أولوية ترامب.. روسيا ستظل مصدر تهديد

وقال لافروف في مقابلة: "أعتقد أن مهمة احتواء الصين التي طرحتها إدارة جو بايدن ستبقى أولوية بالنسبة لإدارة ترامب، نحن (روسيا) نمثل تهديد اليوم".
وأوضح أن واشنطن لا يمكن أن تسمح لروسيا بإثبات أنها "لاعب قوي"، وستواصل اتهامها بمحاولة تقويض سمعة الغرب.
وأكد لافروف على أن الأهم بالنسبة للولايات المتحدة هو سمعتها فهي لا تهتم بالمصير الحقيقي للشعوب، ولا سيما مصير الشعب الأوكراني.
والاثنين الماضي، نفى الكرملين صحة تقارير ذكرت أن الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب أجرى اتصالا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووصف الأنباء بأنها محض خيال.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أول من أشار إلى إجراء الاتصال يوم الخميس الماضي. كما نشرت "رويترز" خبرا عن إجراء الاتصال.
وذكر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن بوتين ليس لديه خطط محددة للتحدث إلى ترامب في الوقت الراهن.
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