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لافروف: تم تجنب السيناريو الأسوأ بين إيران وإسرائيل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الإثنين، 28-10-2024 03:55 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الروسي أنه تم تجنب وقوع السيناريو الأسوأ بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة لإيران مشيرا إلى أن احتمال حدوث الأسوأ لا يزال قائما حتى الآن، وهناك محاولات لاحتوائه.

وقال الوزير لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي عبد الله اليحيا في موسكو اليوم: "الإسرائيليون في هجومهم الأخير على إيران، لم يعملوا على تبسيط الوضع القائم على اعتبار أنهم وجهوا الرد ليصبحوا في موقع "التعادل" مع إيران".

وأضاف: "بالطبع، الضربات الإسرائيلية لإيران والتي يتم تقديمها على أنها رد، ويقولون، لقد حدث الرد الآن، نحن متعادلان نوعا ما ولسنا بحاجة إلى أي شيء آخر.. هذا وضع صعب هم لم يبسطّوا الوضع، ولكننا نأمل أن يتمكن مجلس الأمن من المساعدة بطريقة أو بأخرى في التهدئة".

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RT

 
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