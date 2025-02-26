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لافروف: روسيا ترفض أي خيارات لنشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا

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أرشيفية
الأربعاء، 26-02-2025 02:39 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب المحادثات في الدوحة، إن روسيا لا تدرس أي خيارات لنشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا.

وأضاف لافروف، خلال رده على سؤال حول إمكانية نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا: "لا، نحن لا يمكننا النظر في أي خيارات في هذا المجال".

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وأكد لافروف أن النهج الذي يريد فرضه الأوروبيون، وتحديدا فرنسا وبريطانيا، يهدف إلى زيادة تصعيد الصراع ومنع أي محاولات لتهدئته.


وتابع الوزير القول، إن "ماكرون تحدث في واشنطن عن ضرورة وقف إطلاق نار عاجل، ونشر قوات حفظ السلام هذه، وبعد ذلك سيصبح من الممكن الحديث عن الأراضي، ومصير الناس، وعن المبادئ الأخرى للتسوية. لكن هذه محاولة خداع ماكرة. لا يجوز قبول اتفاق يهدف إلى تحقيق هدف واحد - ضخ الأسلحة لأوكرانيا مرة أخرى".

واستبعد لافروف أيضا إمكانية تجميد الصراع في أوكرانيا على طول خط التماس، وقال: "هذا لن يحدث، لدينا دستور".

 

RT

 
gnews

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