لافروف: روسيا لا تتبنى أي خطط للاستيلاء على غرينلاند

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لا تتبنى أي خطط للاستيلاء على غرينلاند.



اضافة اعلان

وأضاف الوزير لافروف: "ليس لدي أدنى شك في أن واشنطن تدرك تماما، أن روسيا والصين لا تملكان مثل هذه الخطط. هذا الموضوع لا يخصنا بتاتا".



وأكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو تراقب تطورات هذا "الوضع الجيوسياسي الجدي".



ونوه لافروف بأن الجانب الروسي، يعتبر المناقشات المتعلقة بغرينلاند إرثا من الحقبة الاستعمارية.