لافروف: روسيا لا تتبنى أي خطط للاستيلاء على غرينلاند

وأكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو تراقب تطورات هذا "الوضع الجيوسياسي الجدي".
ونوه لافروف بأن الجانب الروسي، يعتبر المناقشات المتعلقة بغرينلاند إرثا من الحقبة الاستعمارية.
