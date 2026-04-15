الأربعاء 2026-04-15 10:02 ص

لافروف: روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأربعاء، 15-04-2026 07:49 ص

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التفاهمات التي تم التوصل إليها في ألاسكا حول أوكرانيا تعرقلها النخبة الأوروبية، وأن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع كييف.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي أعقب لقاءه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين:"روسيا قبلت الاقتراح الذي طرح في ألاسكا، ولا تزال ملتزمة به".

ولفت إلى أنه خلال مفاوضات ألاسكا، دار الحديث حول ضرورة اعتراف أوكرانيا وحلفائها بالواقع على الأرض.

وجدد لافروف التأكيد على استعداد موسكو للتواصل مع واشنطن واستئناف المفاوضات حول أوكرانيا.

وحذر من أن الغرب يخطط لتشكيل تحالف عسكري جديد، تكون أوكرانيا محوره، وأضاف: "هم لا يخفون ذلك وفي سبيل تحقيق هذه المصالح يسعون إلى تحفيز النقاشات واتخاذ إجراءات عملية نحو تشكيل تحالف عسكري مناهض لروسيا بمشاركة أوكرانيا"، لافتا إلى أنه يستحيل نشر قوات من فرنسا وبريطانيا في أوكرانيا دون مساعدة فنية أمريكية.

وحذر لافروف من خطورة تسلح الاتحاد الأوروبي الجاري "بسرعة وعنف" وأضاف أن الولايات المتحدة تشجع على عسكرة الاتحاد الأوروبي لتتنصل من مسؤولية أفعالها في أوكرانيا كما أنها تريد أن تُوكل إلى أوروبا مهمة احتواء روسيا للتركيز على الصين.

وشدد على أن روسيا والصين لديهما كل الفرص للاستقلال عن مغامرات الغرب العدوانية.

وعن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أكد لافروف أنها "ليست مجمدة" مشيرا إلى استمرار الاتصالات، وأنه "لا يتم الإفصاح عن كل شيء".

 
 


الحكومة تعلن الخميس 30 نيسان عطلة رسمية بمناسبة يوم العمَّال

ترامب: لا أفكر في تمديد الهدنة مع إيران

البندورة

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف يبدأ الأربعاء جولة دبلوماسية مكثفة لأربعة أيام تشمل المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، في إطار مساعي باكستان الحثيثة تمهيدا لجولة ثانية م

الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران

إطلاق صواريخ من لبنان نحو عكا ونهاريا وإنذارات واسعة في الجليل

القيادي الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي

براميل النفط

