لافروف: روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا

ولفت إلى أنه خلال مفاوضات ألاسكا، دار الحديث حول ضرورة اعتراف أوكرانيا وحلفائها بالواقع على الأرض.
وجدد لافروف التأكيد على استعداد موسكو للتواصل مع واشنطن واستئناف المفاوضات حول أوكرانيا.
وحذر من أن الغرب يخطط لتشكيل تحالف عسكري جديد، تكون أوكرانيا محوره، وأضاف: "هم لا يخفون ذلك وفي سبيل تحقيق هذه المصالح يسعون إلى تحفيز النقاشات واتخاذ إجراءات عملية نحو تشكيل تحالف عسكري مناهض لروسيا بمشاركة أوكرانيا"، لافتا إلى أنه يستحيل نشر قوات من فرنسا وبريطانيا في أوكرانيا دون مساعدة فنية أمريكية.
وحذر لافروف من خطورة تسلح الاتحاد الأوروبي الجاري "بسرعة وعنف" وأضاف أن الولايات المتحدة تشجع على عسكرة الاتحاد الأوروبي لتتنصل من مسؤولية أفعالها في أوكرانيا كما أنها تريد أن تُوكل إلى أوروبا مهمة احتواء روسيا للتركيز على الصين.
وشدد على أن روسيا والصين لديهما كل الفرص للاستقلال عن مغامرات الغرب العدوانية.
وعن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أكد لافروف أنها "ليست مجمدة" مشيرا إلى استمرار الاتصالات، وأنه "لا يتم الإفصاح عن كل شيء".
