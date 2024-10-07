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لافروف: روسيا لا تهتم بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الإثنين، 07-10-2024 02:31 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا لا تهمها النتيجة التي ستنتهي إليها الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بسبب الإجماع بين الحزبين في الولايات المتحدة حول المواجهة مع روسيا.

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وخلال رده على سؤال حول ماذا سيحدث للعلاقات الثنائية إذا فاز دونالد ترامب أو كامالا هاريس بالانتخابات، أضاف الوزير الروسي في مقابلة مع مجلة نيوزويك الأمريكية: "بشكل عام، لا يهمنا كيف ستنتهي هذه الانتخابات، نظرا لوجود إجماع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة بشأن المواجهة مع روسيا".

وتابع لافروف: "إذا ظهر لنا أي تغيير في السياسة وظهرت مقترحات أمريكية  تجاهنا، فسنكون مستعدين لدراستها لمعرفة ما إذا كانت تتوافق مع مصالحنا على أية حال، سندافع بحزم عن مصالح روسيا، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن القومي".


ووفقا له، بشكل عام، سيكون من المنطقي للرئيس الأمريكي المقبل، "أيا كان، أن يركز على حل مشاكل بلاده وألا يسعى إلى مغامرات على بعد عشرات الآلاف من الأميال من الشواطئ الأمريكية".


وقال وزير الخارجية الروسي: "أنا متأكد من أن هذا بالذات ما يريده الناخبون الأمريكيون أيضا".


في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأنه لا توجد ديمقراطية ملحوظة في الحملة الانتخابية الأمريكية.

 

RT

 
gnews

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