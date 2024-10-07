لافروف: روسيا لا تهتم بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وتابع لافروف: "إذا ظهر لنا أي تغيير في السياسة وظهرت مقترحات أمريكية تجاهنا، فسنكون مستعدين لدراستها لمعرفة ما إذا كانت تتوافق مع مصالحنا على أية حال، سندافع بحزم عن مصالح روسيا، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن القومي".
ووفقا له، بشكل عام، سيكون من المنطقي للرئيس الأمريكي المقبل، "أيا كان، أن يركز على حل مشاكل بلاده وألا يسعى إلى مغامرات على بعد عشرات الآلاف من الأميال من الشواطئ الأمريكية".
وقال وزير الخارجية الروسي: "أنا متأكد من أن هذا بالذات ما يريده الناخبون الأمريكيون أيضا".
في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأنه لا توجد ديمقراطية ملحوظة في الحملة الانتخابية الأمريكية.
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