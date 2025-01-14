 
الثلاثاء 2025-01-14 05:20 م
 

لافروف : روسيا لم ولن تغادر الشرق الأوسط

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
سيرغي لافروف
الثلاثاء، 14-01-2025 04:13 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لم ولن تغادر الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وقال إن روسيا على اتصال يومي مع السلطات الجديدة في سوريا ومستعدة للمساهمة في تحسين الوضع هناك .
 
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