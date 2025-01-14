لافروف : روسيا لم ولن تغادر الشرق الأوسط

04:13 م

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لم ولن تغادر الشرق الأوسط. اضافة اعلان





وقال إن روسيا على اتصال يومي مع السلطات الجديدة في سوريا ومستعدة للمساهمة في تحسين الوضع هناك .