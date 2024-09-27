لافروف: مسار الحرب الذي اختارته إسرائيل لن يعيد مواطنيها للشمال

وشدد لافروف على أن هناك حاجة لإنهاء العنف المتصاعد على الفور قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة تماما كما يتمنى البعض.
وأكد لافروف أن روسيا تدين بشدة الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان، محذرا من أن الشرق الأوسط أصبح على شفا حرب كبرى يرغب فيها أحد ما بشدة.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي يتحدث عن اغتيال حسن نصر الله والهجوم المقبل
-
ميقاتي ينهي زيارته لنيويورك بعد هجوم الضاحية الجنوبية
-
أول تصريح من حزب الله بعد الهجوم على الضاحية الجنوبية
-
هجوم صاروخي واسع يستهدف الجليل
-
نشر تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال حسن نصر الله
-
إعلام إسرائيلي: القيادة ناقشت أن هجوم الضاحية سيغير الشرق الأوسط
-
شهيدان و76 جريحا حصيلة أولية لضحايا غارات الضاحية الجنوبية لبيروت
-
إعلام إسرائيلي يكشف احتمالات نجاة حسن نصر الله