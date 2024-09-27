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لافروف: مسار الحرب الذي اختارته إسرائيل لن يعيد مواطنيها للشمال

لافروف
سيرغي لافروف
الجمعة، 27-09-2024 11:53 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "مسار الحرب الذي اختارته إسرائيل لن يسمح لها بإعادة مدنييها إلى الشمال".

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وشدد لافروف على أن هناك حاجة لإنهاء العنف المتصاعد على الفور قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة تماما كما يتمنى البعض.


وأكد لافروف أن روسيا تدين بشدة الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان، محذرا من أن الشرق الأوسط أصبح على شفا حرب كبرى يرغب فيها أحد ما بشدة.

 
gnews

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