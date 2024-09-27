لافروف: مسار الحرب الذي اختارته إسرائيل لن يعيد مواطنيها للشمال

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "مسار الحرب الذي اختارته إسرائيل لن يسمح لها بإعادة مدنييها إلى الشمال".

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وشدد لافروف على أن هناك حاجة لإنهاء العنف المتصاعد على الفور قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة تماما كما يتمنى البعض.