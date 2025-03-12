لافروف: مستعدون لتلبية دعوة ترمب بشأن محادثات الحد من التسلح النووي

الوكيل الإخباري- أعربت وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده إلى تلبية دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإجراء محادثات حول قضايا الحد من التسلح النووي.

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