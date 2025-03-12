 
الأربعاء 2025-03-12 09:08 م
 

لافروف: مستعدون لتلبية دعوة ترمب بشأن محادثات الحد من التسلح النووي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
سيرغي لافروف
 
الأربعاء، 12-03-2025 08:34 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده إلى تلبية دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإجراء محادثات حول قضايا الحد من التسلح النووي.

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وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي":لا ينبغي لروسيا والولايات المتحدة أن تفوتا فرصة تحقيق منفعة مشتركة في المجالات التي تتفق فيها مصالحهما بما في ذلك مجال الاستقرار الاستراتيجي، مضيفا أن موسكو منفتحة على مقترح ترمب بعقد لقاء بين موسكو وواشنطن وبكين لمناقشة قضايا الأمن النووي والحد من التسلح".

 
 
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