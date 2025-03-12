لافروف: مستعدون لتلبية دعوة ترمب بشأن محادثات الحد من التسلح النووي

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي":لا ينبغي لروسيا والولايات المتحدة أن تفوتا فرصة تحقيق منفعة مشتركة في المجالات التي تتفق فيها مصالحهما بما في ذلك مجال الاستقرار الاستراتيجي، مضيفا أن موسكو منفتحة على مقترح ترمب بعقد لقاء بين موسكو وواشنطن وبكين لمناقشة قضايا الأمن النووي والحد من التسلح".
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