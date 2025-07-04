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لافروف: ندعم إجراء مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
 
الجمعة، 04-07-2025 07:26 م
الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن دعم بلاده إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية عبر إجراء مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.اضافة اعلان


وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "نؤكد ضرورة خفض التصعيد ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية إلى القطاع، والتهيئة الفورية لإجراء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين للتقدم نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الدولية".
 
 
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